Mayte García, exmujer de Cañizares, recuerda el mensaje de despedida que le dio a su hijo antes de fallecer: "Le di permiso para marcharse"

Durante su entrevista, cuenta Mayte que el pequeño comenzó a sufrir vómitos y a convulsionar : "Entró en coma, le hicieron una resonancia y ahí me dijeron que tenía un tumor cerebral. Al día siguiente le dieron tres infartos cerebrales . Le operaron a vida o muerte. Eso fue la hostia porque se aferró a la vida, no se quiso morir. Se podía haber muerto perfectamente".

"Los cinco años que me ha regalado Santi, para mí valen oro", confiesa, pero esto no fue fácil de aceptar. Mayte nos cuenta las distintas fases de rabia, impotencia y cabreo por las que pasó. Durante este proceso, Mayte recuerda dos episodios muy duros en los que su hijo sufrió varias paradas cardiorrespiratorias:

"Me dijeron que Santi no se iba por mí, porque se aferraba a mí y que no podía ser tan egoísta. Eso me marcó la vida. Entonces, lo cogí una tarde y le di permiso, el permiso que nunca deberíamos darle a nuestros hijos. Y, sobre todo, le di las gracias por todo lo que me había enseñado y le di permiso para marcharse... lo más duro", confiesa emocionada.