La guerra familiar entre Ángel Cristo y su madre, Bárbara Rey, está salpicando a más implicados. Ana, la novia de Ángel, defiende al hijo de la vedette y apoya todas sus decisiones, entre las que se encuentra la de no querer saber nada de su madre, como explicó en 'Supervivientes' . Bárbara Rey manda un mensaje de manera pública a Ana y esta responde en el plató de '¡De viernes!'

Bárbara Rey dice que no piensa pedir perdón ni a su hijo ni a nadie y acusa a su nuera de haber sacado a la luz la polémica carta en la que se dirige a su hijo . Tras esto, Ana responde: "Deja de estar amenazando y deja de estar hablando de mí. Tú sabes que lo que habló tu hijo es totalmente cierto. Aquí son conscientes de que yo no saqué la carta", comienza a decir.

Pero hay más: "Te digo una cosa, después de lo que oí que tú dijiste de tu hijo, que se había querido quedar con las propiedades y que lo que quería era el dinero... a la que le gusta el dinero es a ti y todo lo que le pasa a mi novio es por tu culpa. No te tengo miedo ni a ti ni a diez mil porque durante muchos años tuviste a todo el mundo amedrentado, pero conmigo no. Soy más fuerte que tú".

"Cuando yo amo, amo de verdad y a tu hijo lo amo de verdad. Le he sacado de muchas cosas que tú no pudiste, lo siento. Voy a seguir dando la cara y peleando como una leona por él, te gusta o no", remata la invitada. Los colaboradores aprovechan para analizar este mensaje de Bárbara Rey.