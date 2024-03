Mayte García, entre lágrimas, tras recibir una sorpresa de su madre: ''Es el pilar de mi vida''

‘’Buenas noches, cariño. A veces no nos queda tiempo para hablar de nosotras. Hoy quiero decirte la mujer tan maravillosa que eres y lo orgullosa que me siento de ser tu madre. Hemos pasado tiempo de tristezas que siempre estarán en nuestros corazones. Pero gracias a ti con tu cariño y tu fortaleza nos has enseñado a todos y a nuestras princesas, tus hijas, a ser tan especiales como tú. Sufrieron una gran pérdida y con tu amor hoy son divertidas, responsables y muy felices, a ti te adoran. Gracias por ser la hija que toda madre quisiera tener y porque a ti ¿Quién no te va a querer si eres un ser de luz? Te quiero, mi amor’’.