Ana Obregón se rompe al recordar el fallecimiento de su hijo Aless: ''No lo soportaba, me quería ir con él''

Ana Obregón ha recordado, entre lágrimas, durante su entrevista en ‘¡De viernes!’ el que ha sido el momento más duro de su vida, el fallecimiento de su hijo Aless Lequio a causa del cáncer.

La actriz se ha roto al recordar el momento en el que su hijo estuvo ingresado en el hospital: ‘’No le deseo a una madre que vea a su hijo en una cama. Yo no me separaba de él, cogimos un apartamento, como no dormía porque tenía mil vías por los dolores, dormía una hora y media’’.

‘’Alessandro estuvo ahí todo ese mes y medio sin moverse. Las últimas dos semanas yo seguía con la esperanza y Alessandro cogió un colchón del apartamento, lo pusimos ahí y yo dormía en un sillón y Alessandro en el colchón’’, continúa.

Ana, rota, cuenta que cuando el médico le dijo que ‘’se acababan las balas’’, su hijo habló con Lequio y con ella: ‘’Aless dice ‘si a mí algún día me pasa algo yo quiero dejar en este mundo algo mío. Quiero que cojáis las muestras que hay en Nueva York en el laboratorio’ y lo escribió, dijo ‘en caso de que fallezca doy derecho a mis padres de que utilicen este semen para que quede algún hijo o hija mío en la tierra’, se llama testamento holográfico, ese fue su deseo’’.

Además, Ana ha sido muy contundente: ‘’Está ante notario, es decir, yo he heredado, no he comprado un bebé, lo he heredado, es mío’’.

‘’Cuando Aless se fue, yo me quedé abrazada mucho hasta que se lo llevaron'' cuenta sobre el día en el que murió Aless y desvela que pensó en quitarse la vida: ‘’Lo tenía muy claro, yo no podía soportar ese dolor. Lo tenía calculado, piso séptimo, estoy absolutamente en contra del suicidio, es la salida más fácil que hay, pero yo no lo podía soportarlo''.