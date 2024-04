Ana Obregón se pronuncia sobre la polémica de la Fundación Aless Lequio: ''Han entrado más de 100.000 euros para investigar el cáncer''

Una de las polémicas en la que se ha visto envuelta es la surgida tras haber prometido que donaría el dinero de sus exclusivas a la Fundación Aless Lequio y de la cual se ha dicho que no ha cumplido.

Tras escuchar todo lo que se ha dicho sobre ella, Ana se ha pronunciado: ‘’ Vamos a hablar claro y alto. Cuando mi hijo desgraciadamente se fue, uno de sus mayores deseos era crear una fundación para la investigación porque en España se mueren cada día 300 personas de cáncer y no hay dinero institucional para financiarlo’’.

‘’Estuve seis meses metida en mi cama, no podía ni hablar, saqué fuerzas de donde Dios o mi niño me daba fuerzas para crear la fundación. Me encontré con todo tipo de líos, la fundación se creó en 2022 y está perfectamente registrada en la Comunidad de Madrid en el protectorado de 2022’’, continúa Obregón.