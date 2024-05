El equipo del programa le muestra a Mayte unas imágenes del encuentro que hubo en el pasado entre ella, Julián y la cantante en un evento. La Pantoja se mostraba sonriente con el, por aquel entonces, alcalde de Marbella, y con el nieto de este. Maite no puede soportar ver el video.

“De verdad, dadme cosas más agradables. Hay imágenes que me revuelve el estómago, son vomitivas. He llorado mucho a escondidas, en un baño escondida. Lo pasé muy mal”, confiesa. Dice haber sentido mucha rabia en aquellos momentos y que no se ha vuelto a encontrar con la tonadillera: “No correría, la que tendría que salir corriendo es ella”.