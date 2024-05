Luciana, mujer de Rafael Amargo, relata el día en el que el bailaor se autolesionó en prisión: "Se cortó el cuello"

Al no existir más pruebas probatorias, la Audiencia Nacional ha determinado su absolución y su consiguiente puesta en libertad desde el pasado 12 de mayo tras pasar cuatro meses en prisión por quebrantamiento de las medidas cautelares. Ahora, apenas cinco días después, Rafael Amargo concede su primera entrevista a '¡De viernes!' para contar en primera persona cómo han sido estos cinco meses en prisión.

Pero Rafael Amargo no ha estado solo en este proceso. El bailaor ha contado en todo momento con el apoyo de Luciana Bongianino, su mujer y la persona que ha defendido siempre su inocencia. Luciana se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' para relatar los momentos más complicados del artista y de ella misma a su lado durante el proceso.

"Había una funcionaria que le trataba muy mal, llegó hasta a insultar a sus hijas, y Rafael, por no cogerla del cuello, de los nervios, cogió un cuchillo y se rajó a sí mismo en el cuello. Me llamó y me dijo lo que había pasado, estaba lleno de sangre, yo le vi".