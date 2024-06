Ángel Cristo acusa a su madre de haber "rozado el racismo" con Ana Herminia y con la hija de esta: "La conozco muy bien"

Ángel Cristo se ha sentado en el plato de '¡De viernes!' para responder a las últimas declaraciones de su madre, Bárbara Rey

Para Ángel Cristo ha sido especialmente dolorosa la manera en la que Bárbara Rey se habría relacionado con la hija de Ana Herminia: "Le molestaba la niña"

Funcional, sin lujos y de barrio: así es la casa de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia

Ángel Cristo Junior regresa a '¡De viernes!' y en esta ocasión lo hace en persona en el plató. El hijo de Bárbara Rey aún tiene mucho que contar y ha elegido el programa de Bea Archidona y Santi Acosta para responder a todos aquellos que durante días le han acusado de "vender a su madre y su hermana, y también sus intimidades".

Tras una semana marcada por la polémica y por las declaraciones de la vedette en las que se posicionaba claramente del lado de Sofía, Ángel se quita todo tipo de lastres para romper de una vez por todas cualquier posibilidad de reconciliación con ellas.

Ángel responde a su madre tras sus últimas declaraciones

Uno de los motivos por los que madre e hijo se han distanciado aún más no es otro que la característica cinta roja que el concursante ha llevado en la cabeza durante semanas en su aventura de 'Supervivientes'. Para Bárbara, esa cinta roja era una especie de homenaje a Ángel Cristo padre, lo que ella misma llamó como "apología de un maltratador". Ángel se ha explicado y ha respondido a su madre:

"La cinta roja no tiene sentido que la compare con el maltrato y con mi padre, precisamente en Honduras lo que he hecho es terminar de perdonarle y quedarme con lo bueno de él, no tiene ningún sentido que mi madre lo relacione con algo así. Yo siempre he dicho lo que mi padre ha hecho mal, pero también he dicho lo que ha hecho bien, y eso es algo que me molesta de mi madre y de mi hermana, que solo hablan de lo que él ha hecho mal".

Para Ángel Cristo Junior no existe posibilidad alguna de reconciliación con su madre porque, en sus propias palabras, no hay nada bueno en estar cerca de ella:

"La relación con mi madre está rota para siempre, yo no le deseo nada malo, pero el cordón umbilical está roto para siempre. Tanto mi madre como mi hermana se han dedicado a atacar a Ana precisamente cuando yo estaba lejos. En la isla no pensé en mi madre para nada, si tuviera que quedarme con algo bueno de ella me quedaría con que me enseñó a nadar, como ella ha contado, me tiraba al agua y a nadar, no quedaba otra".

Ana Herminia, la gran preocupación de Ángel Cristo

Ángel Cristo le ha desvelado a los colaboradores de '¡De viernes!' que en los muchos años que ha estado al lado de Bárbara Rey durante su infancia y su adolescencia, ha escuchado cómo la vedette hablaba mal de prácticamente todo el mundo, desde las personas que les rodeaban hasta los colaboradores que veían por televisión.

Por esta razón, para Ángel no es de extrañar que su madre, en la intimidad, haya hablado en términos negativos sobre Ana Herminia e incluso sobre su hija, una niña pequeña fruto de una relación anterior de la venezolana y hacia la que la vedette no tendría demasiado buen trato: