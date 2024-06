Dulce se rompe al recordar el calvario que vivieron durante el embarazo de Isa en Cantora: "Estuvimos encerradas"

Ya sabíamos que el apoyo que ofreció Dulce a Isa Pantoja durante su embarazo fue uno de los motivos que propiciaron su distanciamiento con Isabel Pantoja, pero esta noche hemos descubierto que aquellos meses en Cantora fueron un infierno no solo para Isa Pantoja, si no también para Dulce .

"La familia no la quería, pero todo empeoró cuando mi niña conoció a un chico, y eso es de ser muy machista. Su hermano tuvo millones de novias que dormían en la casa, pero que lo hiciera ella no lo entendieron, eso era demasiado para ellos. Es verdad que le daban comida caducada a Isa cuando estaba embarazada. Durante el embarazo nos quedamos allí las dos encerradas, yo cuidé a mi niña durante su embarazo y después a su hijo muchos años, yo he criado también a ese niño. Quiero dejar claro que yo les he cuidado sin cobrar ni un duro, que ellos han dicho que yo les cuidaba porque me pagaban y eso es completamente mentira".