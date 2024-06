Sofía Mazagatos, rota al hablar de la pérdida de su bebé a los ocho meses de gestación: "Dejé de creer en Dios"

"Me llegó el instinto maternal a los 40 años y eso sí que es un trabajo a tiempo completo, es algo 24/7. Ahora ya sí que tengo la familia que siempre soñé. Mi segundo embarazo fue un infierno, con ocho meses de gestación di a luz a mi bebé, a mi hija, pero su corazón ya no latía. Van pasando los meses pero te das cuenta de que el duelo perinatal es muy complicado, te enfadas con el mundo y te enfadas con la vida, me enfadé con Dios y perdí la fe, eso solo saben lo que es las mujeres que han pasado por ello, es sin duda el peor momento de mi vida.