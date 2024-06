Ambos han reconocido, en diferentes entrevistas, que se han visto más bien poco, pues no han coincidido mucho. Carlo y Alejandra llevan apenas cinco meses de relación y pocos han sido los planes que han hecho en familia. Por eso, el encuentro entre Carlo y Terelu en plató es tan significativo. La Campos ha comentado cómo ha percibido la entrevista de su yerno, al cual ha visto muy bien: "Me ha sorprendido".

Terelu habla muy bien de la pareja pero quiere dejar claro que no les está defendiendo, sino que habla desde la experiencia. Además, aprovecha para aconsejar a Carlo por el tenso enfrentamiento que protagoniza en directo con José Antonio León, uno de los colaboradores del programa, pues considera que le hace preguntas poco agradables. Estas han sido las palabras de la madre de Alejandra Rubio:

"Yo sé que, a veces, estar aquí no es fácil, lo digo por experiencia. José Antonio hace bien su trabajo y a veces nuestro trabajo no es agradable, pero a veces tenemos que preguntar cosas que no son bonitas para nosotros. Yo siempre digo que, mientras se pregunte con respeto, con cariño, con educación... se puede preguntar de todo. Este programa crea un clima factible para que se pueda preguntar de todo".