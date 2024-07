Muñoz Escassi, muy nervioso: sale huyendo al ser preguntado por la mujer transexual con la que se le relaciona

'Vamos a ver' fue el primer medio que pudo hablar con esta chica y emitir sus primeras palabras sobre todo este culebrón: "Ahora mismo no puedo hablar de nada, pero ya hablaré ". Además, en cuanto a la extorsión, tampoco quiso pronunciarse: "Yo no sé nada". Sin embargo, parece que su relato se sabrá en breve debido a que Alexia Rivas confirma en directo que "s u verdad se sabrá el próximo miércoles porque va a salir en una revist a".

Por otro lado estaba el papel de Hiba Abouk, con la que se le relacionó tras la fiesta de El Turronero. Ante esto, una periodista preguntó a la propia actriz y esta no pudo contestar de forma más clara y contundente: "Con Escassi no hay nada, eso está más claro que el agua. No nos estamos conociendo de nada y no nos estamos dando una oportunidad de ningún tipo".