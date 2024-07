Así ha sido el tenso reencuentro de Arantxa del Sol y Ángel Cristo: "Querías vender una relación de tu mujer con mi marido"

"Estoy bastante confundido con muchas cosas y dolido por muchas cosas . Yo he venido aquí para aclararle a ella las dudas de lo que ha pasado, de lo que le han contado, y también para que ella me diga a mí qué le han contado y quién".

"Yo lo único que he contado, porque estaban dejando a mi mujer de puta, es que hace veintitantos años ella y tu marido habían tenido una especie de relación. A mí Kike Calleja me dijo que no interesaba una historia de hace tantos años, y yo creo que la verdadera intención de Kike era enemistarnos a nosotros, interesaban más unos cuernos que una relación pasada, aquí Blanca Manchón no pinta nada".