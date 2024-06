Makoke y su novio celebran su primer aniversario: el bonito gesto que ha tenido con el 'amor de su vida'

"Lo conocí el pasado mes de junio cuando volví de grabar el reality 'Vaya vacaciones' en la fiesta de una amiga y desde entonces no nos hemos separado ni un momento, estoy enamorada como no lo he estado nunca, hasta mi hijo me ha dicho que no me ha visto nunca antes así", contaba Giaever al principio de su relación con un brillo especial en los ojos. "Sé que no es un amor de verano. Esto es distinto”, decía.