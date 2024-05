Primicia | 'Así es la vida' descubre a Gonzalo, el nuevo novio de Makoke: "No hemos hablado de una boda"

Cuando el programa ha puesto el vídeo viral de las redes de su novio, Makoke se ha tapado con las manos la cara porque le ha dado vergüenza . Makoke ha explicado que no entiende el motivo de la viralidad del vídeo : "De repente ese vídeo se ha hecho viral en TikTok, pero no porque fuera mi novio ni nada por el estilo. Él ha sido el primer sorprendido".

Makoke ha revelado que su novio Gonzalo no tienen intención de convertirse en famoso por ser su pareja: "No tiene ningún interés. Le da absolutamente igual, lo único que queremos es ser felices". Además, ha dejado claro que es el hombre de su vida, pero no tiene pensamientos de casarse: "Estoy súper enamorada y quiero pasar con él el resto de mi vida. Ahora una boda, pues no lo hemos hablado".