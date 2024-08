Sofía Suescun confiesa que su madre la presionaba con el físico: "Para ella nunca estaba suficientemente delgada"

Sofía Suescun recuerda su infancia: "Todos los niños podían comer bocadillos menos yo"

La influencer ha relatado un dolorosísimo pasado: "Si no ganaba los concursos de belleza sentía que la decepcionaba"

Sofía Suescun desvela el infierno vivido junto a su madre, Maite Galdeano: "Me fui de casa porque es inaguantable"

Sofía Suescun se ha abierto en canal durante su entrevista en '¡De viernes!'. La hija de Maite Galdeano ha relatado cómo han sido los últimos años conviviendo con la 'elegida de Dios' y lo cierto es que su relato ha sido desgarrador. Sofía, con lágrimas en los ojos, le han contado a Bea Archidona y Santi Acosta, que la situación en casa se había vuelto insostenible:

"Mi madre empieza molestarme en el gimnasio y a machacarme al decirme que no debería haber ido (a 'Supervivientes'), que lo había hecho muy mal y hablando despectivamente de Kiko. Me miro al espejo y digo '¿Esto qué es? Por qué tengo que vivir esto siempre?' Quiero tomar mis propias decisiones, aunque me equivoque, pero no con ese machaque. Me hace click el cerebro, mientras lloraba con mucha ansiedad".

Con estas durísimas palabras empezaba Sofía un relato que ha dejado al descubierto la tremenda presión que Maite ha ejercido sobre su hija durante años y el profundo malestar que Sofía ha soportado. La influencer se rompía al explicar cómo tuvo que salir de su propia casa para conseguir algo de aire:

"Ella no para y yo no puedo más. Me voy de mi propia casa porque no puedo más, a casa de mi hermano. Se asusta mucho porque nunca me ha visto así. Me voy porque es inaguantable. Ella se queda pensando que es un rebote más".

La infancia de Sofía, marcada por la exigencia de Maite

Pero esa presión que Maite ejercía sobre su hija Sofía no es algo reciente. Con mucho dolor Sofía ha reconocido que la ansiedad que su madre le provoca ya la sentía cuando apenas era una niña. Con la voz entrecortada, Sofía ha relatado las muchas veces que sintió que defraudaba a su madre al no quedar primera en los concursos de belleza a los que le llevaba:

"Desde muy pequeña ella quería que fuera la mejor en gimnasia rítmica, la mejor en el colegio, la mejor en los concursos de belleza... cuando yo no lo conseguía era un sufrimiento doble, ya no solo por no haber ganado, si no sobre todo por no haber contentado a mi madre, eso era lo que más me frustraba".

Terelu Campos, que conoce muy bien a Sofía y se siente afectada por la situación que está viviendo, le pedía a la influencer que explicase también lo que pasaba cuando era pequeña y su madre no le dejaba comer como el resto de los niños. Sofía, con gran dificultad, relataba lo que ocurría en su casa cuando aún iba al colegio:

"A ver, yo le agradezco mucho a mi madre que me haya inculcado la buena alimentación y el deporte, pero no me dejaba comer como el resto de los niños sus bocadillos, todos llevaban al cole bocatas y yo llevaba una manzana, a veces me lo intercambiaba con algún niño".