Sofía Suescun y Kiko Jiménez intervienen durante la entrevista de Maite: "Te lo estás inventando todo"

Y es que según Maite ha contado en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta, el conflicto comenzó cuando Kiko Jiménez, pareja de Sofía, insultó a su hija tras la vuelta de Honduras: "Esta parte Sofía se la ha saltado (en su entrevista de la semana pasada) para proteger a su novio. Estábamos viendo '¡De viernes!' y Kiko se levantó y en voz alta le dijo que había quedado como la puta de España . Es la verdad de lo que ocurrió. Sofía no reaccionó y eso me repatea ".

Maite, sin embargo, reconocía ante los colaboradores de '¡De viernes!' sentirse "avergonzada" de su comportamiento posterior en redes sociales y también arrepentirse de los mensajes que les ha lanzado a Sofía y Kiko públicamente: "Pido perdón, sé que ha estado mal, si hace falta me pongo de rodillas, necesito que Sofía me perdone y volvamos a ser la familia preciosa que éramos".

"Kiko me ha enviado un mensaje y me ha dado permiso para leerlo. Dice que ese perdón ya no lo acepta, que tendrías que negar que haya dicho ese insulto, que no lo ha dicho, para que te perdonara. Kiko me dice que te lo estás inventando todo, que lo vas a tener que demostrar, que solo te importa ir contra él y destruir su imagen pública, que no ha existido nunca ese insulto y te lo estás inventando. Además, como ya dijo Sofía en su entrevista, eres el efecto espejo: todo lo que tú le dices que hace él, realmente lo estás haciendo tú".