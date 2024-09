Jessica Bueno destapa la verdadera relación que tiene con la familia paterna de su hijo mayor, Fran Rivera

La novia de Luitingo no ha dejado de ir a eventos desde que regresara con él y con los niños a su provincia natal. Este fin de semana, la pareja ha acudido a una gala benéfica, en donde no han dudado en atender amablemente a la prensa mientras posaban en el photocall.

Su asistencia a este evento se ha producido apenas unos días después del fallecimiento de Julián Muñoz, expareja de Isabel Pantoja, abuela del pequeño Fran. También ha coincidido con el 40º aniversario de la muerte de Paquirri, abuelo del menor. Preguntada por estos temas, Jessica Bueno no ha dudado en pronunciarse sobre su relación con la familia Rivera Pantoja.

"A mí lo único que me une en parte es mi hijo Fran. Solo tengo relación con su padre, obviamente. Estoy totalmente desvinculada de toda la familia. No sé nada de su vidas, no sé nada de su pasado", ha dicho negando tener relación alguna con la tonadillera, a quien su hijo tampoco ve desde hace años.