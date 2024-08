Maite Galdeano desvela lo que provocó la gran bronca entre ella y su hija, Sofía Suescun

La madre de Sofía destapa la bronca de Kiko Jiménez a su hija que nadie ha contado

La explosiva reacción de Maite Galdeano tras salir a la luz sus audios con su hijo Cristian

Ha llegado el momento de que Maite Galdeano de la cara para abordar la polémica familiar que lleva semanas protagonizando, desde que que destapó que su hija, Sofía Suescun, le había echado de casa. La exparticipante de 'GH 16' concede una entrevista exclusiva a '¡De viernes!' siete días después de que Sofía destapara el infierno que ha vivido junto a su madre. Maite va a dar su versión de los hechos y a responder a todas las preguntas que llevamos semanas haciéndonos.

Durante estos días, Maite Galdeano se ha propuesto acabar con la relación que mantiene su hija Sofía con Kiko Jiménez. Tanto es así que le pidió a su otro hijo, Cristian Suescun, que intercediera. Es por esto por lo que en el plató de '¡De viernes!' están muy pendientes a las declaraciones de Maite, pues tanto los presentadores con los colaboradores del programa quieren ver con qué actitud se muestra Maite: ¿Quiere ondear la bandera blanca o seguirá atacando a la pareja?

La versión de Maite Galdeano de lo que sucedió el 4 de agosto

"Estoy muy mal, muy afectada", confiesa al pisar el plató. Dice sentir "pena y tristeza" tras ver la entrevista de su hija la semana pasada. "Me siento mal si la he fallado. Espero que Sofía me escuche y que me llame. La he podido agobiar, lo reconozco. He podido ser una madre intensa que me he metido en su relación, pero siempre desde el amor de una madre", nos cuenta antes de su esperada entrevista. Tras esto, vemos una entrevista previa en la que Maite detalla todo lo que ha pasado hasta provocar este distanciamiento.

Cuenta Maite que, al volver Sofía de 'Supervivientes: All Stars', Kiko le echó en cara su comportamiento en el relaity: "Se levantó todo enraizado y le dijo '¿para qué has ido allí? ¿No te da vergüenza que has quedado como la p*** de España?' Entonces me levanté del sofá y le dije 'ya te vale, chaval. ¿Tú te crees que eso son formas de hablarle a mi hija?". Tras esto, Maite cuenta que intentó mediar con su hija, dándole a entender que su novio no debía hablarle así.

A Maite la pareció todo "una humillación" y por eso decidió cantarle las cuarenta a Kiko a través de un mensaje. Mensaje del que Sofía sería ya conocedora cuando Maite se lo contó (pues Kiko le se lo habría contado a su pareja) y esto fue lo que provocó una fuerte discusión entre madre e hija. "Ella llama a Kiko y estuvo como dándole directrices a Sofía de lo que tenía que hacer. Tenían todo ya hablado. Al rato me llama mi hijo y me dice 'te tienes que ir".

Maite Galdeano le pide perdón a su hija: "Tenemos que arreglar este problema"

Maite lo está pasando mal y no entiende "este castigo tan gordo" que cree que no merece. "Me he metido en su vida, sí, no le he dejado decidir, pero se ve que no ha sido la forma correcta. Estoy arrepentida, lo he hecho muy mal. Me arrepiento, pero Sofía me tenía que haber dicho con cariño 'vamos a hablar de este tema e ir al psicólogo'. Pido ir a una mediación, por favor. No hay que perder la familia, que es lo más importante. Te pido perdón por meterme tanto en la relación con Kiko. Voy a saber respetar".

Maite Galdeano desmiente que tenga problemas de salud mental

Durante estas semanas se ha sembrado la duda sobre posibles problemas de salud mental en Maite Galdeano, algo que la invitada quiere desmentir y aclarar: "No es cierto. Cualquier dato médico que se divulgue es un delito grave. Tomo mi medicación pautada, pero para otras enfermedades que sufro. En su día, por la crisis que pasé por su padre, me puse en tratamiento psicológico, pero fue un episodio de mi vida. Es transitorio. Problemas mentales no tengo ni nunca los he tenido".