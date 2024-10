Ángel Cristo contesta a los ataques de su hermana Sofía: "Yo a ella la veía meterse rayas con 13 años"

Pese a las últimas declaraciones de la DJ renegando de su hermano mayor, lo cierto es que en el año 2013 Sofía hablaba a las mil maravillas sobre su hermano en una entrevista asegurando que Ángel fue su salvador en el momento más complicado: "Mi hermano fue el que se dio cuenta de que yo tenía un problema con las drogas , mi carácter era súper agresivo y mi hermano era como un guardaespaldas, él estaba siempre pendiente de mí, vigilando que yo no hiciera lo que no debía, para mí entonces era un cerdo pero en realidad fue mi salvador".

Ángel Cristo Junior se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' y ha escuchado resignado las últimas declaraciones de su madre y de su hermana. El ex superviviente se ha mostrado dolido con las palabras de su hermana pequeña ya que, como él mismo ha contado, durante muchos años se ha encargado de cuidarla y protegerla:

"Llegados a este punto con mi madre y mi hermana es mejor sentarse y esperar a ver qué es lo que dicen. Hay que tener en cuenta lo que es para un hermano de 14 o 15 años ver por la rendija de la persiana a una hermana de 13 metiéndose rayas, eso hay que tenerlo en cuenta, el lavado de manos de mi madre de que me hiciera yo cargo de mi hermana porque ella no quería saber nada. Yo estaba día y noche pendiente de mi hermana, de dónde y con quién salía, porque ella se iba con gente mayor que ella a sitios de adultos. Mi hermana le decía a mi madre que era mentira y ella se lo creía, no quería ver lo que pasaba".