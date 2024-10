Las fotografías nunca vistas de Bárbara Rey y el emérito comiendo paella con las que se hizo el chantaje

Las novedades sobre el caso de Bárbara Rey y el emérito continúan acaparando la atención pública. Tras la publicación en una revista holandesa de unas fotografías íntimas de la vedette y Juan Carlos I , no cesan las filtraciones y declaraciones de los protagonistas del escándalo. En 'Vamos a ver' hemos hablado con Eduardo Inda, director de 'Okdiario' , el medio que ha filtrado nuevas fotografías y conversaciones de la pareja de amantes.

Joaquín Prat destaca que las imágenes no son casuales, mientras que Inda ha admitido que no tiene claro qué estaba haciendo el cuerpo de seguridad del emérito en ese momento: "Lo más apropiado hubiese sido realizar un registro para verificar si hay algún dispositivo de grabación."

La vedette se ha mostrado afectada y muy reservada: "Sabes que te aprecio mucho, pero estoy huyendo de vosotros porque no voy a hablar de nada", afirmó con tono serio. A pesar de su inaccesibilidad, ha dejado entrever su frustración por la situación, comentando que no entiende "cómo no han podido frenar esto". "Aquí hay mucho mar de fondo", reveló.