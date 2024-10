Dulce describe los momentos más duros de Isa Pantoja en Cantora: "Le cortaron el pelo para que no saliera de casa"

Dulce Lapiedra desvela que la familia de Isabel Pantoja ignoraba a la pequeña Isa Pi

Según Dulce, Isabel Pantoja era conocedora de todo y permitía los desprecios hacia su hija

Dulce desvela lo que le dijo Isabel Pantoja a su hija cuando la niña se enteró que era adoptada: "Eso no se le hace ni a un perro"

"Absolutamente desgarradora", así describe Dulce Lapiedra la entrevista que concedió hace tan solo siete días Isa Pantoja en el plató de '¡De Viernes!'. La exniñera de la hija de la tonadillera visita ahora el programa dispuesta a dar la cara por "su niña" y destapar algunos de los episodios de humillación que ha vivido la pequeña de los Pantoja en Cantora. Es así como Dulce habla de episodios de desprecio y críticas hacia una niña ante la impasibilidad de su madre.

Dulce asegura que la adopción de Isa fue muy querida y que Isabel Pantoja quería a sus dos hijos "por igual". Pero llama la atención que la familia de la tonadillera no conoció a la pequeña hasta que esta tenía cinco años. ¿El motivo? Al parecer, no eran partidarios de la amistad que la cantante tenía con María del Monte. A parte de esto, Dulce hace hincapié es que Isabel madre era feliz alejada de su familia y junto a sus dos hijos.

Los desprecios y humillaciones de la familia Pantoja hacia Isa Pi

Después sí que convivieron todos juntos y fue cuando se produjeron los primeros desprecios hacia Isa Pantoja. Cuenta entonces Dulce que, cuando la tonadillera salía de casa, la madre y hermanos de la artista, ignoraban a la niña. Pasaba el día y no le echaban cuentas a la pequeña y solamente la veían si la niña se pasaba por la salita en la que ellos estaban: "Luego llegaba la madre y le decían 'ay, Maribel, qué graciosa la niña', pero la otra no era tonta", detalla la invitada.

Pero, si la Pantoja se daba cuenta de todo ¿por qué lo permitía? Esto es justamente lo que Dulce le echa en cara a su examiga, que no hiciera nada por defender a la niña: "Ella lo ha permitido", sentencia. De hecho, cuenta que, un día Ia niña le llegó a decir a su madre "mamá, no te vayas, que cuando te vas me critican" y, aún así, la tonadillera no hizo nada al respecto (según la versión de Dulce). Se lamenta en insistir que la familia de la artista ignoraba a la niña y que ella lo permitió, que, por su parte, ella intentó protegerla al verla tan desatendida en este aspecto.

Dulce: "A Isa le cortaron el pelo para que no saliera de casa"

Sin duda, el episodio de Isa Pantoja en el ginecólogo ha dado mucho que hablar. Respecto a esto, Dulce confiesa que, cuando el médico le confirmó a la tonadillera que su hija ya no era virgen, la artista le preguntó que qué hacía con ella y que el ginecólogo le recomendó que la enviara a un internado, ante la estupefacción de la invitada, que no daba crédito a lo que estaba escuchando. Esto hizo que encerraran en casa a Isa debido a la extrema protección a la que fue sometida. Además, le cortaron el pelo "para que no saliera de casa, para que no saliera a la calle": "Fue brutal y nadie hizo nada. A mí me quitaron del medio por quererlo parar".

Dulce se pronuncia sobre el episodio de la manguera: "Fue inhumano, denunciable"