Daniela, como 'Superbigbro', decide delante de los nominados a su salvado: "Lo hago por lealtad"

Daniela decide salvar a Adrián y cambia la lista de nominados

La 'Superbigbro' comunica a Laura y Edi "que no les salva" de la expulsión

Maica estalla contra Ruvens en medio de los posicionamientos: "Te odio, eres muy maleducado"

Daniela, que está nominada de manera perpetua pero también consiguió el poder de 'Superbigbro', ha tenido que decidir al salvado durante el debate de 'Gran Hermano' y se lo ha comunicado ella misma a los nominados, a la cara y en directo.

Primero, Daniela le comunicaba a Edi que "no le salvaba" a él de la nominación: "El machaque constante que ha hecho a mi mejor amiga Maica no se lo merece, su personalidad no me acaba de encajar del todo, habla mucho de mí y de los demás, pero eres el primero que desentona en muchas ocasiones".

"Estoy muy tranquilo de lo que yo hago, solo hay que ver en la casa detrás de quién se han posicionado. Respesto la decisión", reaccionaba Edi a la decisión de su compañera de que continúe nominado.

La complicada decisión de Daniela

Daniela ha tenido que decidir su salvado entre Edi, Laura y Adrián, tres personas que se posicionaban contra ella durante el debate porque quieren que sea la expulsada, una decisión nada fácil para ella, aunque lo tenía muy claro.

Laura no dudaba en que su compañera iba a salvar a Adri: "Creo que realmente son amigos, no creo que haya dudas. Creo que nosotras no hemos llegado a tener amistad". "Ella es libre de hacer lo que le nazca, yo no voy a cambiar mi relación con ella elija lo que elija, lo que sea me va a parecer bien y lo voy a respetar", decía él.

Tras esto, llegaba el momento de la decisión. "Como le debo lealtad a Juan porque, un día me salvó y se nominó a sí mismo, sé que a él le encantaría que salvase a Adri y por este motivo le escojo a él", explicaba Daniela ante Adri y Laura.