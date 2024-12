El artista madrileño arrasó con todo el pasado viernes 29 de noviembre al lanzar su último disco

'El último día de nuestras vidas' es el sexto álbum de estudio en solitario de Dani Martín

El nuevo disco de Dani Martín, en 10 canciones: crítica directa a compañeros y un grito de revolución

Dani Martín arrasó con todo el pasado viernes 29 de noviembre al contar su propia verdad a través de su sexto álbum de estudio, El último día de nuestras vidas. Un disco que presentará en su gira 25 P*t*s Años, con la que el cantante celebra 25 aplaudidos años de trayectoria musical.

Un disco cañero que fusiona el pop, el rock, las baladas y su estilo más punk que por fin ha visto la luz. Ahora, ha sido el propio artista quien ha desvelado cómo se gestó El último día de nuestras vidas. A través de una carta abierta y de lo más personal dirigida a sus fans, Dani también ha querido agradecer a todos los que, de una forma u otra, le han ayudado a ser la mejor versión de sí mismo y darlo todo en este álbum.

"Una guitarra de doce mil pesetas, un bolígrafo, un cuaderno y, sobre todo, mis emociones son las que me llevaron a perseguir un sueño, a tener una vocación. Era feliz vomitando mis inquietudes en un papel, contando mis lamentos, mis alegrías, mis problemas, mis deseos...Por eso nace la necesidad de hacer canciones", comienza la misiva del intérprete de Dieciocho.

"Yo no quería una casa grande, ni dinero, ni ligar más. Yo hacia aquello por necesidad y da la casualidad de que hoy me sigue pasando lo mismo. Saco lo que llevo dentro y lo vuelco en un papel. Me sale una letra, una melodía, me emociona porque habla de mi verdad: se hace canción. Pues parece que eso se llama música y que por eso soy musico", continúa.

El madrileño confiesa que es consciente "de lo que cuesta hacer las cosas con amor" y del "esfuerzo" que supone "comprar un disco o una entrada". Asimismo, narra que está "cansado de la obviedad, de ver cómo se va al resultado y no a lo que pide el corazón". También "de las modas, de lo que toca hacer". Es por eso que nace este disco, su "grito de revolución, de 'basta ya'". Martín se pregunta: "¿Por que seguir un canon? ¿Por que hacer lo que la industria, la gente, la radio, las plataformas piden? ¿Por qué no hacer lo que te sale de las entrañas?". Y eso mismo ha hecho. "Diez canciones que resumen muchas cosas que me remueven los intestinos y el cerebro. Esta es mi playlist, estas son mis novedades viernes favoritas que quiero compartiros".

El último día de nuestras vidas ha sido producido por Paco Salazar y se ha grabado en Puercoespín Estudios (Madrid) en "familia, comiendo bien, sin prisas, cambiando cosas, sin nadie diciéndonos 'esto estaría mejor así para la radio o para tal plataforma'".

De este modo, el exvocalista de El Canto del Loco ha dado las gracias a todas las personalidades que están detrás del trabajo del álbum. También a su exnovia, Begoña Martín, que ilustró la portada. "El arte del disco lo hizo Bego Martin, una vez más, con más talento que los Rolling", subraya el cantante.

No se ha olvidado tampoco de sus padres, a quienes les dedica su disco y agradece "por seguir demostrándome que en la actitud y en la positividad se ganan las guerras. Os quiero mucho, padres: este disco es para vosotros".

El mensaje de agradecimiento continúa con sus fanes, "que me sorprenden cada día y a los que les debo todo", y con su psiquiatra: "Gracias a mi psiquiatra por tanta ayuda a canalizar mi vida".

Esta carta "sólo son las cosas que pasan por mi corazón, por mi ansiedad, por mi dolor, por mi alegría, por mi tórax. En realidad, no es tan importante, solo son los sentimientos de un ser humano. Me he quedado a gusto, eso sí. Mucho. Salud y amor. Dani Martín", concluye.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.