Javier Ungría desmiente a Elena Tablada y cuenta la relación que tenía con la hija de Bisbal: "Se han cruzado líneas rojas"

Javier Ungría ha respondido a Elena Tablada y ha contado su verdad respecto a la relación que mantenía con Ella, la hija de Bisbal

También ha aclarado todo lo relacionado al tema de la custodia que comparte con su expareja

Elena Tablada lanza una advertencia a Javier Ungría antes de su entrevista: "Yo tengo más cosas que contar"

Javier Ungría ha tomado la decisión de sentarse en '¡De viernes!' por primera vez para hablar de todo lo que ha vivido con su expareja. La ruptura con Elena Tablada ha provocado una guerra constante a nivel mediático y Ungría ha tomado la decisión de contestar a la que fuera su esposa.

Elena Tablada ha hablado abiertamente de todo lo que ha pasado con Javier Ungría en la docuserie de 'Me quedo conmigo' de Mtmad. En los cuatro capítulos que ha durado, Elena ha lanzado durísimas declaraciones contra el padre de su hija. Sin embargo, ahora le ha tocado el turno a Javier Ungría para defenderse de las acusaciones que le ha hecho.

"Se han cruzado unas líneas rojas que no me parecen admisibles", ha señalado en primer lugar. "Me casé muy enamorado de ella, entiendo que ella también. Los problemas pueden ser cotidianos en una pareja normal, pero no sé por qué le saca tanta punta a las cosas", ha añadido Javier Ungría en la entrevista.

Javier ha criticado la actitud que ha tenido Elena Tablaba en la docuserie. "Yo me iba con amigos igual que ella se iba con amigos, no veo nada extraño. Nunca me había dicho nada de ninguna inseguridad. La relación se ha ido desgastando por parte de los dos por no haber ido cuidándola. No creo que sea justo volcar la responsabilidad en una parte".

Por otro lado, ha visto cuando Elena ha dicho que él no pasaba el suficiente tiempo con su hija. Javier ha reaccionado a la declaración y ha contado el motivo: "Al ser padre primerizo yo estaba mucho más verde que ella. Ella lo hacía más veces que yo porque ella estaba más tiempo en casa".

Al igual que Elena, Javier ha contado que decidieron ir a terapia, pero que fue él quien terminó la relación: "Decidimos ir a terapia, pero hay que darle una continuidad. Si al día siguiente volvemos a lo mismo no tiene sentido. Pensé que era una pérdida de tiempo y de dinero. No me gustaba que mi hija me estuviese viendo de mal humor o que viese discusiones en casa. Decidí que lo mejor era que cada uno siguiese su camino".

Javier Ungría se ha quedado sorprendido cuando ha visto que Elena Tablada contó que la decisión la había tomado ella. "Ella no quería admitir que había terminado con la relación. Me mandó un vídeo sobre mi hija para intentar ablandarme para que volviese", ha detallado después.

La supuesta mala relación de Javier Ungría con la hija de David Bisbal

Javier Ungría ha tenido que enfrentarse también a unas declaraciones que ha dado Elena Tablada sobre Ella, la hija que tiene con David Bisbal. Elena ha asegurado en la docuserie de 'Me quedo conmigo' de Mtmad que Ungría tenía mala relación con la niña del cantante.

"La relación con su hija mayor fue un poco complicada por temas naturales. Al final yo llegaba a una casa donde desplazaba un poco a la niña, en cierto aspecto, y le quitaba atención de su madre. Tenía la tranquilidad que si las cosas se hacían de manera adecuada todo se arreglaría", ha admitido Ungría.

"Esperar dos años y medio para decir que yo era mala persona con su hija no le encuentro demasiada explicación, es poner excusas", ha señalado después. Por otra parte, ha confesado lo que más le ha dolido de Elena Tablada: "Dejar entrever que yo no he sido adecuado para su hija".

"Soy una persona más estricta, más seria, me gustan los modales y Elena no es tanto así. A mí en cierta medida no se me permitía (...) poner normas. Eso no gustaba mucho. Elena tenía el miedo de que la niña se quisiese ir a vivir con su padre, entonces no quería un ambiente que no fuese constantemente alegre", ha contado Javier sobre Ella Bisbal.

Por otra lado, Javier ha subrayado que hay un paralelismo en la separación de David Bisbal y la suya: "Ahora todo es malo respecto a mí y cuando yo llegué todo lo malo era lo anterior. Es como un patrón que se está repitiendo".

Javier aclara todo sobre la custodia de la niña

"Reclamo custodia compartida", ha empezado a decir Ungría. El ex de Elena Tablaba ha explicado que 9 días la tiene ella y 5 días él. "No se me ha quitado la custodia como muchos piensan. Luego tengo el pago de una pensión. Se me da la patria potestad para la educación de la niña", ha revelado Javier.