Óscar tuvo anoche la confirmación de que Edi le había subido a la nominación y ahora está en riesgo junto a Violeta y Daniela. Cuando empezaron a suponer que podía haber hecho esto amenazó con posicionarse contra Violeta, y eso que no sabía lo que ella ha hablado con su pareja en su contra días atrás. El propio Edi reveló que empezaba a dudar y desconfiar de Óscar. No pudo posicionarse contra Violeta ni contra otro nominado porque no hubo posicionamientos, incluso puede que al final se hubiera decantado por Daniela porque volvieron a tener una discusión en directo. Pero ya sabe bien quiénes no son sus amigos.

Violeta estalló contra Óscar en una pausa del Debate. “Eres un veleta, Óscar. Cambias mucho de opinión. Ahora quieres hablar con ellas cuando las has estado poniendo verde”, decía Violeta claramente alterada. Lo más llamativo es que en directo todos dieron por buena la explicación de Edi sobre que quiso subir a la palestra a Óscar porque es fuerte y esa era la mejor manera de forzar la expulsión de Daniela. Sin embargo, ni a Óscar ni a Ruvens les pareció bien la posible maniobra del gallego cuando la suponían estos días atrás. Estaba claro que Edi quería salvar a Violeta por encima de cualquier otra cosa, lo cual es normal. Pero también poner en peligro a Óscar de paso.

Óscar decía que el argumento de Edi le había parecido creíble, pero cuando se detenga a meditar volverá a recordar lo mal que le trataron casi siempre los amigos de Ruvens. Esto le decía la otra noche, y Ruvens callaba. No sé si también otorgaba con su silencio, igual que piensan de Maica cuando Daniela le decía que utilizara a Óscar si ella se marchaba, lo cual en su contexto entendí como que se apoyara en él, a pesar de que la relación entre ambos no pasaba (ni pasa) su mejor momento. Unos otorgan y otros no, por lo que parece. Cuando salga sabrá que antes de la gala del jueves pasado hablaba Edi con Violeta, Nerea y Luis (no recuerdo si había alguien más), afirmando: “Si Óscar sale nominado con Maica o Daniela se va a la calle”. Luis lo corroboraba entusiasmado ante el escepticismo de Violeta. La reacción de esta última anoche puede ayudar a que Óscar vea las cosas algo más claras y sepa con quien se puede jugar los cuartos, que decía mi padre.

Entiendo la desconfianza de Edi y Violeta respecto a Óscar. Sucede que lo de anoche me pareció, por parte de él sobre todo, muy hipócrita. Hubiera dicho “chapó” si llega a confesar que desconfía de su compañero y hace mucho que no está en la palestra, con lo que no está mal saber lo que opina la audiencia sobre él. Claro, que si llega a decir eso igual le hubiéramos tenido que recordar lo que lleva él mismo sin estar nominado. A Violeta le ha tocado esta semana y sigue diciendo que no se puede ir porque es mucho más transparente y natural que las demás. La faltó presumir de guapa.

Edi intenta poner distancia con Violeta la semana que está nominada

Violeta puede que no haya tenido arrebatos de envidia, soberbia, ira, avaricia, gula, pereza o lujuria (los siete pecados capitales que repartieron anoche los concursantes), pero sí uno enorme y continuado de presunción. Ella se cree la más guapa y pocas cosas le interesan más que eso. Después de ver su curva de la vida, en la que parece que contó algún episodio duro (no he visto ninguna de las curvas por razones ya esgrimidas en otros artículos anteriores) preguntaba: “¿A que no se me ve guapa?”. Dice que sale en los vídeos con voz de pito y cara de hámster. Igual es un filtro que le ponen.

Creo que Edi está tentado de hacerse un Óscar, que renegó de Daniela y Vanessa a la hora de ser (falsamente) expulsadas. Las llamó “hijas de” las cuatro letras y ahora le molesta que se lo recuerden, tal vez porque fue la más palpable demostración de su deslealtad y que se mueve desde siempre por interés. Edi no irá tan lejos, pero se ha adelantado a Óscar y en lugar de renegar de Violeta a la hora de su salida de la casa (que puede producirse mañana, o no) lo ha hecho días antes. Después de asegurar que quiere iniciar un proyecto cuando salgan ahora le dice que quiere esperar a que estén ambos fuera y ver si siguen sintiendo lo mismo.

De forma que Edi parece estar midiendo ahora sus pasos, cuando hace bien poco parecía entregado completamente y defendía esa relación incluso más que ella. No se queda la cosa ahí porque también quiere racionar los besos porque ahora se ha dado cuenta de que le da reparo que se besen en público. Pone la excusa de que delante de sus compañeros darse el lote está mal, sugiriendo que les pueden poner los dientes largos. Sin embargo, cuando hubo movimiento bajo el edredón no le vio ese mismo inconveniente. Insisto, suena todo a preparación ante la posible expulsión de Violeta. Si sigue en la casa seguro que vuelven a darse el lote sin medida.

Nerea sabe que algo pasa con Luis

La pequeña crisis en esta pareja, última que sigue todavía en la casa, es pequeña al lado del tsunami provocado anoche por Luis. No se le escapa una a Nerea después de llevar unos añitos con él y anoche notó que algo va mal tras escuchar su doble mensaje desde plató. Luis habló primero a Nerea solo y luego volvió a conectar para dirigirse a todos, pero primero a Nerea otra vez. Con los demás estuvo amable y normal, no destacando respecto al Luis que hemos conocido. No se puede decir lo mismo de sus palabras a Nerea, frías y algo enigmáticas. Parecía como si estuviera sujetando la pasión, cortándose de dar muestras de cariño hacia quien es su novia. Está claro que era su madre y el enfrentamiento que tiene con la de Nerea quien estaba condicionando a Luis, tirando de sus riendas desde el sofá del plató.

Lo vio perfectamente Nerea. Nadie mejor que ella para interpretar las palabras y los gestos de su novio. “Parecía más un mensaje de ánimo en relación con concurso que uno de amor. No me dijo que estaba guapa y solo dos veces un ‘te quiero’. Estoy segura de que algo pasa”, decía Nerea esta madrugada desahogándose con Violeta. Insisto en que no le falta razón. Incluso los dos “te quiero” fueron en realidad en respuesta al de ella. Como el Sam Wheat de ‘Ghost’ no parecía dispuesto a decir “te quiero” y sí “yo también”, a su modo en este caso. Dijo “yo mucho más” y entonces se le iluminaba la mirada a Nerea. Pero no era suficiente.

A Luis le pasa algo, pensó Nerea, y la gran clave estaba detrás una de sus frases. “Ya hablaremos fuera”, afirmó. Es el “tenemos que hablar” clásico que hiela la sangre a quien no se lo espera, pero a distancia. La pobre Nerea tendrá que esperar días hasta tener esa conversación pendiente. ¡Para volverse loco! No entiendo la manera que tienen algunos de querer. Por mucho que tu madre se haya discutido con tu suegra y algunos de los encontronazos que has tenido en la casa le dejen a ella en muy mal lugar, no tiene perdón que la deje con semejante preocupación durante el tiempo que siga el encierro para ella. Es amargarle la recta final.

Maica y Óscar se merecen la conversación que tienen pendiente

Para completar el apartado de relaciones, aunque esta lleva mucho tiempo cortocircuitada, Óscar se acercó el sábado por la noche a hablar con Maica y esta lo aplazó al domingo. La conversación no tuvo lugar finalmente y al comenzar la gala ambos expresaban su deseo y disposición a tenerla, a pesar del jarro de agua fría vertido por ella ante esa posibilidad al añadir que ”no para recuperar la amistad”. Quería decir que al menos así podían aclarar algunas cosas que les han separado, sucedidas los últimos días (diría semanas). Creo que le faltó decir “no necesariamente para…” en lugar de la negación lacónica, mucho más negativa. Estoy seguro de que esa conversación se dará, no solo por el dolor de estómago de Óscar (no sé si es más grave esto, que el “corsé” le deje sin resuello o que no le siente bien tomar café antes de las galas). En todo caso, creo que Maica necesita también esa charla y ambos la merecen.

Me cuesta hacer predicciones sobre cómo irá la charla pendiente entre Óscar y Maica. Tengo más claro que Luis y Nerea fuera darán carpetazo a sus discusiones en la casa acudiendo a la teoría magnificadora (“en la casa todo se magnifica”, que nunca se ha dicho). Pero si cuando Óscar hable con su princesa siguen haciendo juicios duros no creo que la cosa pueda terminar bien. Si la intención es recuperar la relación o, cuando menos, llevarse bien de aquí al final, es necesario que dejen a un lado las descalificaciones. ¿Pueden aún así repasar lo que les ha separado? No estoy seguro, pero deberían intentarlo. Que Maica y Óscar fueran capaces de llegar a la recta final auténtica, que empezará el próximo jueves, beneficia a los dos y concuerda con el espíritu de Gran Hermano.

No superaron la prueba semanal, según el juicio severo de Pedro Oliva, ganador de GH 4. Revisando la despensa decía anoche Juan que tienen comida para tres semanas. De manera que todo lo que compren a partir de ahora serán excedentes porque queda menos que eso para el final, si mis cálculos no yerran. Por otro lado, como estaba previsto, Daniela salvó a Maica por ese privilegio tan enorme que no debería tener porque solo pueden tener privilegios otros, de dejar sin nominar a uno, expulsar por la jeta a otra o volver a la casa cuando una aplastante mayoría de la audiencia decidió su expulsión. Y otros están disfrutando del privilegio de estar en un reality sin aportar apenas nada mientras Maica, Daniela y Óscar se parten la cara cada día. Adrián también fue salvado por ser el menos votado.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos antes de la doble salvación de anoche estaban así: 34 %, 31 %, 22 %, 8 % y 5 %. Tras salvar Daniela a Maica y salvarse Adrián por los votos de la audiencia estos porcentajes estaban así: 44 %, 38 % y 18 %.