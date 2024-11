Isa Pantoja responde con dureza a Raquel Bollo: "Es mala persona, ha justificado momentos violentos hacia mí"

" Raquel mintió en el 99.9% de las cosas , más que nada porque ella ni estaba en los episodios que ha contado. Raquel no es que tenga mucha credibilidad, ella dio esa entrevista para complacer a mi madre y eso es algo que no va a conseguir, porque mi madre hizo borrón y cuenta nueva con Raquel cuando ella se posicionó con mi hermano en 'Cantora: la herencia envenenada'. Lo que Raquel no puede negar es que yo he sido un cero a la izquierda en esa casa, lo ha visto, ella era conocedora de los feos que me ha hecho, por ejemplo, mi tío Agustín ".

"Si después de tantos años ella sigue justificando esos comportamientos tan violentos hacia mí es porque es mala persona, la verdad solamente es una y es la que es. Ella sola se ha retratado en esa entrevista . Raquel es una persona a la que no le importa hacer daño a la gente, tiene la habilidad de recurrir a cosas muy feas para llevárselo todo a su terreno y justificar cosas muy feas. No sé a qué se refiere cuando dice que yo tuve una adolescencia complicada, porque yo no he tenido ningún problema como para que diga que yo he sido rebelde, yo solo quería hacer lo que hacían el resto de chicas y chicos de mi edad".

"Me parece increíble que diga que si yo voy él me va a tender la mano, cuando creo que no soy yo la que tiene que buscar un acercamiento. La que ha sufrido esta serie de cosas soy yo, creo que él no es consciente de la gravedad de las cosas que me ha hecho porque eso sería admitir que es mala persona. Para mí contar las cosas que él y otras personas me han hecho es un acto de valentía. Si él lo reconociese lo que pasó aquella noche en Cantora yo le perdonaría, y si no lo he contado antes es porque para mí ha sido muy doloroso y no me he sentido capaz".