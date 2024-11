Raquel Bollo y Ángela Portero se enfrentan por el episodio de la manguera: las dos versiones de lo sucedido

"Yo recuerdo que Isa está en casa de su hermano porque había quedado con el chico con el que salía. Se entera su madre de que hay un día en el que le dicen que van a un museo y eso no es así. Era una época difícil, Isa tenía una adolescencia difícil. Recuerdo que mi hijo a mí me llama y me dice que Kiko le ha dicho que vaya con él a Cantora porque la tita (Isabel Pantoja) y la prima (Isa Pi) están discutiendo. Cuando mi hijo llega allí lo que se encuentra es una discusión entre madre e hija, una hija que está vestida discutiendo con su madre en un porche. Llega un momento en el que ella, la niña, le dice a su madre que cuando sea mayor de edad se va a sentar en un plató de televisión y va a contar cómo es ella realmente. En ese momento Isabel madre le da una cachetada y su hermano (Kiko Rivera) le echa un poco de agua encima con una manguera que está siempre allí en el porche, no la regó, le hecho un poco de agua por la rabia de lo que la niña le acaba de decir a su madre. Le hecho un poco de agua a una niña vestida, no riega a una niña desnuda como han contado, a mí me parece muy grave que Isa permita que se cuente eso porque no es verdad".