Raquel Bollo da su versión sobre la "complicada adolescencia" de Isa Pi: "Tenía relaciones con su novio en un parque"

"Me da alegría que esté embarazada, a mí todo lo bueno que a ella le pase me alegra. Me sentí orgullosa de ver cómo ella se iba realizando, pero cuando nos cruzamos en 'Supervivientes' la cosa cambió, no tengo un buen recuerdo de aquel momento, no ha jugado limpio con mis hijos (...) Hay situaciones que cuenta que me parecen terroríficas, me parecen muy feas si no han sido así. De un relato que escuchas a otro hay mucha diferencia. Isa siempre ha sido una niña muy inteligente, pero no creo que todo esto sea cosa solo de ella, hay alguien más, y no me estoy refiriendo a Asraf (...) Hubo cosas de Asraf que no me gustaron, cosas que se vieron, pero al final es la persona que ella escogió y creo que ella es mucho más inteligente que él. Cuando a mí alguien no me suma o el trato que recibo no es el adecuado lo que hago es que me retiro y ya está".