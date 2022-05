Olga Moreno llega a 'Déjate querer' abatida: "Hoy me ha sucedido algo muy triste"

A Olga Moreno la conocemos por su relación con Antonio David Flores , pero esta andaluza comenzó a pelear por sus sueños mucho tiempo antes, cuando solo tenía 21 años y empezaba a hacer sus primeros pinitos en la moda y la televisión. En todo este tiempo, Olga ha demostrado ser una mujer fuerte que no se rinde ante las adversidades y que pelea por lo que cree: “En estos momentos me encuentro bien, con ganas de luchar”.

En estos momentos Olga está centrando su energía en su familia, pero sobre todo en ella misma. La modelo se ha dado cuenta de que ha llegado el momento de cuidarse a sí misma y dejar de estar siempre pendiente de los demás: “Siempre me he preocupado más por el estado en el que se encuentren los demás y apenas nada por mí”.

Su hermana mayor, en varias ocasiones, ha protagonizado algún que otro escándalo por defenderla en redes sociales. Olga, aunque adora a su hermana, no quiere saber nada de peleas y enfrentamientos, y por ello se ha visto obligada a pedirle a su hermana que deje de hacerlo: “Se lo he tenido que pedir por activa y por pasiva, yo no quiero eso, yo no soy así”.