Aunque adora a su amiga, lo cierto es que Olga aún no reconoce a Ana en la supervivencia: “ Ella no es así , no se está mostrando tal y como es aún, tiene muchísimo más que dar de lo que está mostrando”.

Olga ha aprovechado la oportunidad para asegurarnos que estamos equivocados con la visión que tenemos de Ana Luque: “La gente se cree que Ana es tonta pero es más lista que todos nosotros”. También se ha mostrado muy sincera sobre sus favoritos: “Por supuesto Ana es mi favorita, pero también me gusta mucho Kiko Matamoros, me gusta mucho el concurso que está haciendo y el tándem que forma con Ana, además le estoy muy agradecida, siempre me ha defendido cuando lo he necesitado”.