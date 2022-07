Anabel Pantoja se sincera sobre sus sentimientos hacia Yulen: "Estoy enamorada y respeto a su familia"

Anabel Pantoja se enfrenta a las declaraciones de su suegra, Arelys: "Yo solo quiero hacer feliz a su hijo"

Anabel Pantoja reconoce que Yulen le empezó a gustar durante la preconvivencia: "Me quedé pillada"

Anabel Pantoja cuenta cómo fue el primer beso con Yulen Pereira: "Nos escondimos..."

Anabel Pantoja comenzaba su entrevista con Toñi hablando de Yulen Pereira, el concursante que le ha robado el corazón y que se ha convertido en su principal apoyo durante estos tres meses de concurso: “Yo no esperaba que me pudiera pasar algo así, al principio no quería verlo, pero luego tuve que aceptar que ahí pasaba algo porque me daba un vuelco el estómago cada vez que le miraba”.

A Anabel se le ilumina la cara cuando ve las imágenes de su paso por el concurso junto a Yulen, un concurso en el que ha habido desde besos furtivos a discusiones pasionales por celos. Anabel se ha sentido muy a gusto con Toñi, tanto que le ha confesado lo que sintió por el esgrimista la primera vez que le vio: “Le vi en el hotel y pensé madre mía, este chaval está muy bien, todos me decían que se parecía a Omar pero a mí no me lo parecía, en el autobús también nos sentaron juntos, por casualidad, y durante cuatro horas hablamos sin parar, ahí ya me quedé pillá”.

Anabel ha reconocido que era consciente de que se había enamorado de su compañero de concurso, pero explica que no era consciente de hasta qué punto: “Cada vez que estaba con él se me volvía el estómago, nuestro primer beso fue debajo de una manta”.

Anabel se enfrenta a las declaraciones de su suegra, Arelys

Anabel ha pasado un mal trago en su visita a ‘Déjate querer’. La superviviente ha tenido que ver cómo Arelys, la madre de su actual novio, hablaba de ella los platós de televisión y no demasiado bien.

Arelys llegó a decir que no quería a Anabel como madre de sus futuros nietos, que no le caía bien la influencer, que sentía que Anabel era poco para su hijo por no tener estudios universitarios y un sinfín de comentarios más a los que Anabel ha tenido que enfrentarse: