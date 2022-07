El doloroso reencuentro de Anabel Pantoja y Omar Sánchez: ella abandona el plató llorando

Anabel Pantoja y Omar Sánchez se han reencontrado tras el paso de ella por 'Supervivientes' y él ha sido tajante: "No puedo ser tu amigo"

Anabel Pantoja se derrumba al escuchar la voz de Omar: "No puedo, Toñi"

Omar reconoce que no volvería con Anabel Pantoja: "Me ha hecho daño y he sentido vergüenza"

En este último programa de ‘Déjate querer’ teníamos una misión especial: reunir de nuevo a dos personas que se habían querido mucho en el pasado. Anabel Pantoja y Omar Sánchez se vieron por última vez cuando la influencer estaba a punto de poner rumbo a Honduras para participar en ‘Supervivientes’ y desde entonces han sucedido muchas cosas… ¿serán capaces de volver a quererse aunque sea de una manera diferente?

Anabel Pantoja aceptaba sin dudarlo la invitación de Toñi Moreno para acudir al plató de ‘Déjate querer’ sin saber exactamente lo que allí le esperaba, únicamente, Anabel era conocedora de que su visita al programa estaba relacionada con su exmarido, Omar Sánchez.

Anabel Pantoja llora al ver a Omar en pantalla: “Necesito verle”

Aunque cuando Anabel dejó España para embarcarse en su mayor aventura ella y Omar ya no eran pareja, lo cierto es que los días anteriores al viaje la expareja estuvo en Pozo Izquierdo y allí ocurrió algo entre ellos. Era el propio Omar el que reconocía en el plató de ‘Deluxe’ que entre ellos había habido relaciones sexuales, algo que confundió de algún modo a Omar: “Yo tenía la esperanza de que lo pudiéramos arreglar”.

Ha sido la propia Anabel la que ha confesado que la última persona a la que vio antes de marcharse a Honduras fue a Omar: “Él me llevó al aeropuerto”, y ahora, tres meses después, la historia se repite y es su exmarido la persona que la recibe en su vuelta a España: “Fíjate lo que son las cosas que va a ser la primera persona de los míos a la que voy a ver, pero te digo una cosa, quiero que sea así, necesito verle”.

Sin embargo, Anabel encontró en Honduras algo que no estaba buscando y que trastocó por completo su cabeza: a Yulen. La colaboradora le ha explicado a Toñi que con el tiempo se dio cuenta de que se había enamorado de su compañero de concurso, algo que no entraba en sus planes.

Anabel abandona el plató destrozada: “No puedo, Toñi”

Por ese amor que ha sentido por otro hombre, Anabel cree que de alguna manera ha fallado al que aún es su marido. Cuando Anabel ha sentido la voz de Omar al otro lado del muro no ha podido evitar romperse y ha tenido incluso que abandonar el plató del programa hecha un mar de lágrimas: “No puedo, Toñi, esto es muy doloroso”.

La presentadora ha acudido inmediatamente a consolar a Anabel y la ha tranquilizado asegurándole que todo lo que Omar había dicho de ella era bueno, que no había tenido un solo reproche. Haciendo un gran esfuerzo, Anabel ha regresado a su asiento y ha continuado viendo las imágenes que resumían su historia de amor:

“Tenía que verte a ti el primero porque te lo mereces y porque te quiero, no puedo hablar en pasado de que te he querido (…) Sé que ha podido ser doloroso por lo que has pasado mientras yo estaba en el concurso, yo no quería hacerte daño y si lo he hecho por favor perdóname, aunque lo he podido evitar no lo he hecho y el daño ya está ahí (…)

Allí me olvidé de todo, estaba como en una burbuja y pasó lo que tuvo que pasar, ahora no puedo ni mirarte a los ojos (…) No se me ha ido todo lo que hemos vivido, espero que no se te olvide ese día tan bonito que pasamos que fue cuando nos casamos, he luchado por ti igual que tú has luchado por mí, me he preguntado un montón de veces que por qué no podía ser nuestra historia, me fui diciéndote que ojalá lo recuperásemos, pero me gustaría que fuésemos amigos y que de alguna manera los dos estemos en la vida del otro, yo no te quiero decir adiós”.

Anabel y Omar se funden en un abrazo: “No puedo ser tu amigo”

Tras las emotivas palabras de Anabel Pantoja, Omar Sánchez se rompía por completo y no podía evitar reconocerle a su exmujer que por el momento no puede ser su amigo. Omar albergaba cierta esperanza de reconciliación y comprobar que Anabel está de nuevo enamorada es un mazazo difícil de aceptar:

“No pienso que seas una mala tía, tú cuando te enamoras eres así de loca y haces lo que sea, pero tienes que dejar de pedir perdón, ya me lo pediste una vez y es suficiente, evidentemente no me gustan algunos gestos que has tenido, yo jamás lo habría hecho, pero bueno, ya pasó (…)

Has hecho un gran concurso, has adelgazado 13 kilos, te has enamorado, casi estás en la final… ¿qué más puedes pedir? No pasa nada, la vida sigue, yo ahora ya estoy bien, estoy feliz y no voy a olvidar todas las cosas buenas que me has dado”.