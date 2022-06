Las intenciones de Yulen con Anabel Pantoja, destapadas por una mentira de Arelys en el 'polideluxe'

Muchos lo tienen claro: Arelys, madre de Yulen Pereira , no aprueba la relación que mantiene su hijo con Anabel Pantoja en 'Supervivientes'. Su actitud a la hora de analizar esta relación es cuestionable para algunos y correcta para otros. Por eso, se somete al polígrafo de Conchita para demostrar que a ella no le cae mal Anabel, sino que quiere ser prudente... lástima que el 'polideluxe' vaya a destapar todas las mentiras que intente colarle a la máquina de la verdad.

"¿Busca Yulen fama y dinero al tener una relación con Anabel Pantoja?", le preguntan. Arelys contesta que no, pero miente. Ella se explica: "Ella va a un reality y, evidentemente, va a tener fama", pero los colaboradores no aceptan esta explicación. Pero la pregunta más controvertida llegaría minutos más tarde: "¿Es cierto que tu hijo está utilizando a Anabel Pantoja como billete para la final de 'Supervivientes' (como dijo Omar)?" Ella dice que no, pero... miente. "No se cree esta historia, miente", asegura Conchita, y los colaboradores explotan. Arelys insiste en que no piensa eso y trata de explicarse ante los demás.