Omar Sánchez, dolido: “Me hubiera gustado tener un hijo con Anabel, me sorprende que quiera ser madre con Yulen”

Precisamente su paso por la anterior edición de ‘Supervivientes’ fue uno de los motivos por los que la relación entre Omar y Anabel comenzó a resquebrajarse: “ Ella no quería que yo entrara en el concurso , no quería que me hiciera personaje público, y creo que también tenía miedo de que yo me enamorase allí de otra persona, y mira, al final le ha pasado a ella”.

“Ya sí soy capaz de ver esas imágenes, me alegro por ellos, ella no es culpable de haberse enamorado, yo ya me di cuenta de que lo de Yulen no era un tonteo desde el salto del helicóptero y no me equivoqué (…) Al final que haya pasado esto me ha servido para hacerme más fuerte y para darme cuenta de lo que valgo yo (…) Si lo de Anabel y Yulen no funcionara yo no volvería con ella, ahora estoy muy feliz y muy contento, y no volvería con alguien que me ha hecho daño, estos meses he sufrido muchísimo, he sentido vergüenza”.