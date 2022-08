Lucía Dominguín, decimosexta concursante confirmada de 'Pesadilla en El Paraíso'

Lucía Dominguín se caracteriza por no tener pelos en la lengua y por hablar muy claro de asuntos que otros ni siquiera quieren rozar. Con Lucía Dominguín, ‘Pesadilla en El Paraíso’ cierra un casting de infarto que cuenta con vips como Gloria Camila Ortega, Pipi Estrada, Víctor Janeiro u Omar Sánchez .

Pero no todo han sido risas en las intervenciones de Lucía Dominguín en los programas de Telecinco. Especialmente sonado fue un rifirrafe ocurrido entre la concursante confirmada de ‘Pesadilla en El Paraíso’ y la colaboradora Lydia Lozano .

Tras la muerte de la matriarca, Lucía Bosé, Lydia Lozano aprovechaba para hablar en su programa, ‘Sálvame’, de la que ella consideraba una gran amiga. Lydia presumía de guardar una estrecha relación no solo con Lucía, si no con el resto de la familia, algo que Dominguín no se tomaba nada bien.