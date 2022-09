El motivo por el que Nacho Palau habló de su novio: "No quería volver a pasar por lo mismo que con Miguel Bosé"

Nacho Palau dio una gran noticia al cruzar 'El puente de las emociones': tiene un nuevo novio llamado Cristian . "Es una persona que está conmigo desde hace un año, un ángel, un tío que me ha sabido llevar, que ha aguantado mucho. Lo adoro, lo quiero muchísimo y me espero durar muchísimos años más con él”, confesó.

Ahora, en 'Déjate querer', nos ha contado cómo vivió ese momento: "No fue una decisión premeditada, simplemente me salió cuando llegué al amor porque el amor es él. Le he echado mucho de menos allí y me puse a hablar", ha contado.