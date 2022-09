Los hijos de Aurelio no quieren saber nada de él: "Está muerto y enterrado"

Aurelio quiere recuperar a sus dos hijos y a su nieta

Aurelio se arrepiente de haber sido infiel a su mujer

Aurelio hace ocho años que no habla con sus hijos

Aurelio ha llegado al plató de 'Déjate querer' con la esperanza de recuperar a sus dos hijos, de los cuales no sabe nada desde hace ocho años. Ahora, después de tanto tiempo, solo quiere recuperar el tiempo perdido y conseguir su perdón.

Aurelio y la madre de sus hijos se separaron después de que ella se enterase de que le había sido infiel con otra mujer. Aunque al principio veía a sus hijos regularmente, unos años después dejaron de tener contacto.

Aurelio lleva ocho años sin tener contacto con sus hijos

Según Aurelio, hace ocho años murió la madre de Aurelio. Cuando avisó a sus hijos, ellos no le contestaron ni aparecieron por el funeral. Desde ese día, su relación ya no fue la misma y ella llegó a decirle que para ellos estaba "muerto y enterrado": " Me dolió mucho, pero sé que ella tiene muy buen corazón", ha analizado Aurelio.

"Lo más doloroso para mí es estar separado de mis hijos y de mi nieta, no poder quedar con ellos y verlos", ha dicho muy emocionado. Aurelio cree que haberle sido infiel a la madre de sus hijos es el motivo de esta malísima relación con sus hijos, pero espera recuperar el contacto con ellos.

Los hijos de Aurelio no aceptan la invitación del programa

Pero las cosas no han sido como a Aurelio le habrían gustado, ya que sus hijos no han querido aceptar la invitación del programa. "No me lo esperaba, pero tiene que estar muy dolida", ha dicho entre lágrimas.

El mensaje de Aurelio a sus hijos: "Estoy muy arrepentido por el daño que os he hecho"