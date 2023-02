Y es que el presentador reconoce tener una vena sensible en la que “salta” para defender a los demás. Recuerda Paz la cámara oculta que le hicieron en un programa de Toñi Moreno y en la que Bertín defendió a una joven de una injusticia y le pregunta si se ha visto en esas situaciones en más de una ocasión: “Me he buscado problemas , yo he estado en chirona dos veces”.

“Estuve en el Puerto de Santa María por una bronca de estas, por un lío en el que me metieron. Estaba en una celda con otras cuatro personas y les preguntaba qué habían hecho. Uno me decía ‘pues yo me he peleado’, y otro me decía ‘pues yo he atracado en varios chalets’, y yo le preguntaba que dónde y me decía ‘allí en Vista Hermosa’ y yo le decía ‘me cago en la leche, allí vivo yo”, cuenta Bertín.