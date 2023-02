Cuenta que, al dar a luz, le dijeron que rápidamente diera un nombre para bautizarla porque se estaba muriendo. Decidió llamarla Ana. Había un médico, el anestesista y tres monjas. No le muestran a la niña, "no me la dejaron ver y ya cuando me despierto en la habitación estaban mis padres. Me dijeron que había fallecido, ellos tampoco la llegaron a ver", cuenta.