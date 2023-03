Omar Montes, sobre su dura infancia: ''Si por ejemplo comías, no cenabas''

‘’Era un barrio complicado, hemos pasado bastante fatiga. Yo me crie en unas chabolas con mi abuela, mi abuelo y mi madre. Yo tenía mi barreñito azul en el que me bañaban en el patio y me veían todos los niños’’, confiesa Omar sobre cómo era su vida.

Ha explicado que para él eso no era nada raro y que no lo hacía extrañado, pero que ahora flipa al recordarlo. Cuenta que ahora al estar en su casa tumbado, se pone a pensar en las casas de sus amigos y ve su bañera que ‘’se cae a cachos’’, pero que a él le sigue agradando, porque está ‘’hecho a esa vida’’.

‘’A veces, si por ejemplo comías, no cenabas. Mi madre se ha vuelto loca pidiendo ayuda, otra cosa es que no la ayudaran todo lo que necesitaba puesto que hay mucha gente necesitada y más en aquellos barrios. Más adelante cuando tiraron las chabolas, nos dieron un piso en Carabanchel’’, ha explicado emocionado el cantante.

Moraiba, se enteró de dónde vivía el cantante por una amiga que vivía en su mismo barrio. Ha explicado que fue hasta su casa desde su pueblo y que esperó a ver a Omar, pero que al no verlo no se le ocurrió otra cosa que robarle el felpudo de su casa.

El cantante ha confirmado que la ha perdonado: ‘’Yo no me he enfadado, pues oye pues si me tienes que robar el felpudo, pues hombre, no pasa nada. Pero que sepas que yo me acuerdo de ti perfectamente, de todos mis conciertos’’.