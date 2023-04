Anabel quiere que su madre la acepte tal y como es. A ella y a su pareja Jaime , que la acompaña en el plató de ‘Déjate querer’: “Quiero llevarme bien con mi madre, que rompamos el muro y dejemos lo conflictos . Nunca me he sentido querida ”. Cree que sus padres nunca quisieron tener una niña.

“Quiero que nos llevemos bien. Nunca me he sentido dueña de mi propia vida. Nunca te ha sentado bien lo que hacía ni te gustaba la vida que he tenido. Necesito que me aceptes como soy. Soy la Anabel auténtica, no quiero ser otra persona. Acepta a mi marido y acéptame como madre”, es parte del mensaje de Anabel.