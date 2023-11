Del "pánico" de Bosco, a la promesa de Ramón Freixa: los chicos de 'Desnudos por la vida' se sinceran antes del estreno

Bosco Martínez-Bordiú asegura en la web de Telecinco.es que el equipo de los chicos es una auténtica “piña”: “Nos lo hemos pasado superbién. No he parado de reírme”, aseguraba. Por su parte, Nicolás Coronado destacaba que, pese a ser todos diferentes, han conectado y se han unido para “superar pudores y vergüenza”.

Bosco Martínez-Bordiú declaraba que él tenía mucho “pánico” y que llegaba “tiritando” a las grabaciones: “Tenía miedo al público y a todo, pero solo hay una marcha y es a tope. Me ha ayudado tener estos grandes compañeros y he podido superarlo todo en su compañía”. “Mi tío Pocholo me dijo que pa’ lante como los de Alicante, que me duche y que nos vamos”, añadía.