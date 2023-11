El tremendo enfado de Cristóbal Soria en el ensayo: “Me ha parecido una falta de respeto”

Se palpan los nervios en los ensayos de los chicos antes del gran día

Cristóbal Soria se molesta al ver que no todos sus compañeros en el último ensayo se habían puesto el tanga que tenían que utilizar

Jesús Vázquez se anima a bailar junto a Cristóbal Soria en el ejercicio de improvisación de 'Desnudos por la vida'

Nuestros famosos se han tomado muy en serio el baile en el que iban a desnudarse con el objetivo de sensibilizar entorno al cáncer de próstata. Tanto es así que los ensayos han tenido sus tensos momentos y es que todos quieren que este proyecto tan importante en el que se han implicado salga bien.

Cristóbal Soria ha sido uno de los que más nervios ha mostrado a tener que enfrentarse a esta situación de terminar denudo encima de un escenario y que le ha costado pensar que tenía que ponerse un tanga por primera vez y mostrarse así ante el público.

El periodista deportivo, pese a la rara sensación que esto le provocaba, no dudaba ni un momento en ponerse esta ropa íntima y hacer así el último ensayo junto a sus compañeros para meterse del todo en el papel, pero no le gustaba nada ver que no todos sus compañeros habían hecho lo mismo.

"A mí no me ha sentado bien que lleguemos al escenario al momento tanga y nos miremos y haya cuatro con tanga y haya dos que no se han puesto tanga. Me ha parecido una falta de respeto al resto de compañeros", reaccionaba Cristóbal Soria al ver que Pablo Carbonell tenía los calzoncillos puestos y que Nico Coronado se había puesto el tanga por encima de los calzoncillos.