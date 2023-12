El baile improvisado de las chicas: del susto de Soraya Arnelas a sus compañeras al bonito gesto de todas ante los nervios de Laura Matamoros

Las chicas ya han tenido el primer contacto con la escuela de baile donde van a practicar la coreografía c on la que concluirán este importante reto, con el que darán visibilidad la importancia del prevención del cáncer, en concreto en este caso el del cáncer de mama.

"A mí me cuesta esto infinidad más, cuando estoy trabajando me meto en el personaje, pero aquí soy yo", comenzaba diciendo Soraya Arnelas , pero era sonar la música y daba lo mejor de ella misma . Y lo que no se esperaban sus compañeras es que iba a terminaba subida encima de la mesa, momento con el que se asustaban.

Anabel Pantoja se mostraba completamente segura al hacer este baile improvisado y desataba las risas de sus compañeras con sus movimientos: "Es que tiene un arte, que me meo con ella". "Ya, que me estoy poniendo cachonda, me has puesto una canción muy caliente", decía cuando terminaba.