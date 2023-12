Así ha sido el bonito momento en el que Anabel Pantoja enseña una foto de pequeña: "Me da mucha ternura"

"Yo me crie en casa de mi abuela y tengo mi pandilla de toda la vida y de hecho sigo teniéndola todavía en Sevilla. Entonces, teníamos una urbanización enfrente y éramos como rivales. Nos construíamos unas cabañas de cartón que mi madre llegaba y decía: '¡Anabel, salte de ahí!'", recuerda Anabel Pantoja. Además, señala que eso le hizo conocer a su mejor amigo y muchas de sus amigas que tiene hoy en día.

Y es que como cuenta Anabel Pantoja, esas primeras veces en la calle jugando en el parque le hicieron formalizar esas relaciones con amigos. "Desde entonces los conservo", asegura. "Seguimos quedando todos juntos y siendo mejores amigos", cuenta emocionado. Después ha enseñado la foto de pequeña, muy "rapera-flamenca". "Mi tía y mi madre decían que no tenía nariz. Creo que es especial porque es una foto que me hace mi madre y que estoy muy pequeña. Me da mucha ternura", añade.