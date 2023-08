La doctora Laforet se pone frente al hombre que mató a su hijo: "Desde que la atropellé mi vida ha sido un infierno"

"Llevo semanas aguantando a Santiago con la matraca de que tengo que escucharte, sientate y habla", comenzaba este encuentro la doctora, momento en el que este se confesaba: "Se que lo ha pasado muy mal y la rabia que tiene dentro. Cuando todo pasó me quedaba un año de carrera, yo no era de salir de borrachera, pero esa noche bebí e insistí en llevar a mi novia a su casa y la cagué. Atropellar a un chaval, a su hijo, a Mario, eso no sale gratis. Esa era mi vida y ya no queda nada. Mi novia me dejó, mis amigos desaparecieron y estuve tres años en la cárcel. A mí esta vergüenza que tengo y este nudo no me lo quita nadie, desde que atropellé a su hijo mi vida ha sido un infierno, si eso le ayuda quédese con eso".