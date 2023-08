La doctora Laforet conmociona a todos con su revelación: “Mi hijo está en una urna”

Luis es uno de los pacientes de la doctora Laforet que peor está llevando la terapia. El empresario se ha enfrentado a la doctora porque no cree que la terapia esté funcionando: “¡Usted que co*** sabe del duelo! No reúne aquí todas las semanas, nos enseña lo inteligente que es… ¡Usted no tiene ni pu*** idea de lo que se siente!”.