El Satonal es un fármaco experimenta l que el doctor Andrea Fanti contribuyó a utilizar gracias a sus estudios clínicos, pero ahora hay algo que a Doc no le cuadra. Decidió volver a revisar toda la documentación relativa al fármaco y descubrió que los porcentajes estaban mal hechos y que el medicamento podría estar causando más muertes de las inicialmente valoradas.

Por eso, Doc decide alertar a Marco Sordoni: hay que avisar de lo que está ocurriendo para frenar el uso del Satonal. Pero el jefe y su esposa no parecen estar por la labor. Sordoni asegura a Andrea que revisará la documentación para ver si hay errores, aunque no tiene intención de hacerlo. Sabe que hay cifras que no cuadran, pero modificarlas puede llevarle a la ruina. Por eso, él y su mujer deciden tomar cartas en el asunto.