Antía Troncoso 13 DIC 2025 - 14:59h.

La ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' contesta a las especulaciones sobre si está esperando su primer hijo con Kiko Jiménez

Sofía Suescun rompe su silencio y aclara si está embarazada. Hace dos días, la que fuera concursante de 'Gran Hermano 16' compartía un vídeo en sus redes sociales que levantaba las sospechas de que estaría esperando a su primer hijo junto a su novio Kiko Jiménez. Y es que la pareja se encuentra en un momento muy bueno, marcado por importantes pasos en común, como la reciente adquisición de su segunda vivienda. ¿Será este el preludio a una noticia aún mayor? ¿Está Sofía embarazada?

Sofía Suescun y Kiko Jiménez comenzaron su relación en el año 2019. Desde entonces la pareja ha hecho frente a numerosas adversidades, la más complicada de todas el conflicto con Maite Galdeano, la madre de la exconcursante de 'Supervivientes', que no acepta la relación de su hija con el colaborador de televisión. Además, hace un par de meses la pareja se veía envuelta en una polémica de rumores de infidelidad por parte de Sofía con el influencer Juan Faro.

Pese a todo, la pareja se ha mostrado fuerte y unida frente a todas las polémicas en las que se han visto envueltos. Es más, su noviazgo se encuentra en uno de sus momentos más dulces después de afianzaran su relación dando el importantísimo paso de la compra de su segunda residencia en la playa. Un momento tan bueno para la pareja, que ha hecho que sus seguidores piensen que podrían estar apunto de ampliar la familia.

Sofía Suescun aclara si está embarazada

Con motivo de la celebración de los premios Ídolo, un evento organizado por la influencer Dulceida para reconocer el talento de los creadores de contenido, Sofía Suescun compartía en sus redes sociales imágenes del espectacular vestido que había elegido para lucir en la ceremonia que reúne a las figuras públicas con más impacto durante este año en el mundo digital y de entretenimiento. En especial, un vídeo junto a Kiko Jiménez hacía sonar las alarmas de un posible embarazo.

"Uy estás embarazada!! Te he notado una luz en la cara", "¿Barriguita?", "¿Está embarazada?", esta era la tónica de muchos de los comentarios que la influencer recibió en la publicación de su look para los premios ídolo y que hacían que creciesen los rumores de que la pareja estaría esperando a su primer hijo en común.

Tantos fueron los mensajes que apuntaban a un posible embarazo de la influencer, que la propia Sofía Suescun ha terminado pronunciándose al respecto, aclarando la gran duda de sus seguidores. ¿Está realmente embarazada? La ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' respondía en sus redes del siguiente modo:

"Me queréis embarazar antes que yo misma. El 70% de los comentarios son sobre mi barriguita. Me creáis hasta síntomas, hoy me duelen las boobies", declaraba la influencer negando de manera clara y sin rodeos a los rumores de embarazo.